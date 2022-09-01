Женщина и мужчина погибли на пожаре в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тела женщины 1972 года рождения и ее сожителя 1973 года рождения нашли огнеборцы на месте пожара в дер. Якуши Тюменского района 18 сентября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Тела нашли во время тушения бани. Внешние признаки криминальной смерти отсутствуют. Одна из версий произошедшего - отравление угарным газом.

Проводится доследственная проверка. Следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Родные и очевидцы опрошены. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.