Опыт гармоничного соседства ЗапСибНефтехима с окружающей средой заинтересовал ученых из Чили

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Опыт гармоничного соседства крупнейшего нефтехимического кластера с окружающей средой заинтересовал ученых из Чили, посетивших ЗапСибНефтехим в Тобольске, сообщает пресс-служба компании.

На ЗапСибНефтехиме побывала делегация ученых из чилийских, московских и тюменских вузов. Среди гостей – более 50 специалистов по промышленной, региональной и социально-экономической географии, а также обществоведы. Экспертов заинтересовал опыт компании в сфере организации производства, развития социальных инвестиций и промышленного туризма. Экскурсия на тобольскую площадку СИБУРа прошла в рамках Международной научной конференции "Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его регулирования".

"Только лишь по цифрам статистики, аналитической информации, касающейся производственных мощностей предприятия, делать выводы нельзя. Важно воочию познакомиться с инфраструктурой производственными процессами и окружающей средой. По формальным признакам Тобольск – моногород, с одной стороны – это определенные риски, с другой – явные преимущества, связанные с высокой производительностью и доходами. В случае со сложившимся у вас центром нефтехимии большим плюсом является близость к областному центру, развитая транспортная инфраструктура, в том числе социально ориентированная", - поделился мнением доктор географических наук, профессор МГУ Вячеслав Бабурин.

Гости из Чили, среди которых было руководство университета им. Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго, интересовала история взаимодействия городской среды и крупного нефтехимического предприятия. В частности, в сферу профессиональных интересов ректора чилийского вуза профессора Клаудио Руффа входит проектный менеджмент и оценка эффективности инвестиционных решений.

"Я поражен масштабом производства, эстетическим видом промышленной площадки. Знаю, что ее могут посещать туристы с экскурсиями, эксперты для своих исследований – это интересный опыт. У нас в Чили тоже есть индустриальные города, центры, но они часто находятся в черте города, здесь баланс - производство вынесено за город, но одновременно не надо работать вахтами", - рассказал ректор университета им. Бернардо О’Хиггинса Клаудио Руфф.