Содружество библиотек Тюменской области получит 500 тыс. рублей за победу в конкурсе

| Фото: Содружество библиотек Тюменской области | Фото: Содружество библиотек Тюменской области

Субсидию в размере 500 тыс. рублей получит АНО "Содружество библиотек Тюменской области". Проект организации "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" победил в конкурсном отборе по приоритетному направлению "Деятельность в области культуры, искусства и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности".

Как сообщает областной департамент культуры, всего экспертный совет рассмотрел пять заявок: от Центра реализации социокультурных программ и проектов "Град-Столица"; Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка"; Центр креативных проектов - путь Мастера" и частного дошкольного образовательного учреждения "Институт уникальных детей". Работа с заявками продолжалась с 30 августа по 14 сентября.

Всего в 2022 году департамент культуры Тюменской области провел три конкурса среди социально ориентированных организаций по восьми направлениям, на которые поступило 24 заявки. Поддержано восемь проектов на общую сумму 5 млн рублей, из них в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" - пять проектов на сумму 3 млн 200 тыс. рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте.