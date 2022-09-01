В обновленном Александровском саду в Тобольске появится зона созерцания

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Обновленный Александровский сад в Тобольске будет состоять из нескольких зон. На благоустройство места из федерального бюджета городу выделят 90 млн рублей. Напомним, город победил во Всероссийском конкурсе Минстроя РФ на создание комфортной среды во второй раз.

Как сообщили в администрации муниципалитета, по задумке на центральной площади перед Александровской часовней появится ротонда "Омут Памяти". Тихую зону для созерцания и отдыха создадут между трех искусственных холмов, покрытых зеленью. Внутри расположится арт-объект "В кругу семьи". Фотороща заменит традиционные фотозоны. "Ягодная поляна" с кустами сибирских ягод расположится рядом с детской площадкой. В саду построят оранжерею. Запланирована спортивная площадка. Культурная программа будет проходить в амфитеатре. Проектировщики предусмотрели круглогодичное использование сада с учетом сибирского климата.

"Проект разработан совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей. Кроме полученного гранта, предусмотрено софинансирование из средств областного бюджета и внебюджетных источников по программе "Тобольск настоящий". Благоустройство сада запланировано на 2023 год", – отметил глава города Максим Афанасьев.

Всего преобразуют площадь размером 4,7 га, из которых 2,3 – это сам сад, а 2,4 – окрестные здания и территория. Концепция "Сад без границ" предполагает отказ от заборов.