Владимир Якушев: конкурс "Учитель года" повышает престиж профессии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Финалистов конкурса «Учитель года России - 2022» познакомят с историей и культурой Тюменской области

"Учитель года" способствует повышению престижа профессии, подчеркнул полпред президента России в УФО Владимир Якушев, приветствуя участников заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2022" в Тюмени 21 сентября.

"Хрустальный пеликан хорошо знает Уральский федеральный округ. Символ конкурса трижды прилетал в Челябинскую область, один раз - в Свердловскую область, а в прошлом году, перелетев через Уральские горы, впервые оказался в Тюмени. "Учитель года" - это не просто смотр педагогических талантов. Самый видимый его эффект – это повышение престижа профессии. Не случайно с победителями конкурса проводит встречу президент российской Федерации. Так будет и в этот раз", - сказал Владимир Якушев.

Полпред также отметил, несмотря на волнение, которое испытывают конкурсанты, все они уже являются победителями, потому что выбрали профессию учителя, пробуждают в своих учениках тягу к знаниям, учат дружить и смело идти за мечтой. И поэтому педагоги получают колоссальную поддержку, которая позволяет справиться с задачами любой сложности.

Оксана Корнеенкова