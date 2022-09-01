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Владимир Якушев: конкурс "Учитель года" повышает престиж профессии

Общество, 13:08 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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"Учитель года" способствует повышению престижа профессии, подчеркнул полпред президента России в УФО Владимир Якушев, приветствуя участников заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2022" в Тюмени 21 сентября.

"Хрустальный пеликан хорошо знает Уральский федеральный округ. Символ конкурса трижды прилетал в Челябинскую область, один раз - в Свердловскую область, а в прошлом году, перелетев через Уральские горы, впервые оказался в Тюмени. "Учитель года" - это не просто смотр педагогических талантов. Самый видимый его эффект – это повышение престижа профессии. Не случайно с победителями конкурса проводит встречу президент российской Федерации. Так будет и в этот раз", - сказал Владимир Якушев.

Полпред также отметил, несмотря на волнение, которое испытывают конкурсанты, все они уже являются победителями, потому что выбрали профессию учителя, пробуждают в своих учениках тягу к знаниям, учат дружить и смело идти за мечтой. И поэтому педагоги получают колоссальную поддержку, которая позволяет справиться с задачами любой сложности.

Оксана Корнеенкова

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# Владимир Якушев , образование , учитель года

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