Финалистов конкурса "Учитель года России - 2022" познакомят с историей и культурой Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалистам конкурса "Учитель года России - 2022" подготовили обширную программу знакомства с историей, культурой и традициями Тюменской области. Гостеприимство, с которым их впервые принимают в Тюмени, поможет справиться участникам с волнением.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2022" в Тюмени 21 сентября

"Конкурс - это и состязание, и праздник, который объединяет единомышленников. И в этом смысле каждый из вас уже победитель, потому что вы заслужили признание своих коллег, а самое главное – любовь и благодарность детей. Вам предстоят сложные конкурсные испытания. Я уверен, что энергия тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть все свои таланты", - подчеркнул Александр Моор.

Он отметил, что принимать лучших учителей России на Тюменской земле – это большая честь и ответственность. Это право регион получил благодаря победителю конкурса прошлого года Екатерине Костылевой.

Напомним, что в заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" участвуют 88 педагогов. В их числе - победители регионального этапа и конкурса "Учитель года заграншколы МИД России" из Венгрии, а также по одному участнику из Луганской и Донецкой народных республик. В Тюмени с 21 сентября по 1 октября педагоги пройдут конкурсные испытания. Имя победителя будет объявлено в Москве 5 октября.

Оксана Корнеенкова