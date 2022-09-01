Преподаватель из Тюменской области Вероника Таут рассказала, чем удивит в финале конкурса "Учитель года России – 2022"

| Фото: пресс-центр «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр «Учитель года России – 2022»

Финалист конкурса "Учитель года России – 2022" от Тюменской области Вероника Таут рассказала, чем планирует удивить школьников и членов жюри во время первого испытания.

Свой урок тюменский педагог проведет для ребят гимназии № 16. При этом она совместит преподавание сразу четырех языков: английского, немецкого, французского и китайского, сообщает пресс-центр "Учитель года России – 2022".

"Я познакомлю членов жюри и ребят с приемом chinglish, который позволяет соединить на одном занятии изучение нескольких языков. Он зародился еще в XVI веке, поскольку Великий шелковый путь проходил из Китая через Тобольск. Сегодня этот прием трансформировался, и мы можем встретить его, например, в аэропорту, когда одна фраза переведена сразу на английский, китайский и другие языки", - поделилась она.

Вероника Таут отметила, что настроение перед началом конкурсных испытаний у нее отличное.

Всего в финале за победу будут бороться 14 учителей иностранных языков. Каждый из них, по словам тюменского педагога, по-своему уникален.

Она также добавила, что стать педагогом мечтала с детства. Поэтому сразу после окончания школы поступила в Ишимский педагогический институт. Сейчас в тюменской школе № 15 Вероника Таут совмещает преподавание четырех иностранных языков.

"Я всегда нахожусь с детьми на одной волне, с ними чувствую себя молодой и энергичной", - сказала Вероника Таут.