"Учитель года России" впервые в истории конкурса проходит за Уралом в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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"Учитель года России" впервые в 33-летней истории конкурса проходит за Уралом в Тюмени. В нем принимают участие 88 педагогов из регионов страны и впервые лучшие педагоги зарубежной школы МИД России, Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года в Тюмени 21 сентября.

"Дорогие друзья, рад приветствовать вас в финале конкурса "Учитель года России". Он у нас тридцать третий и впервые проходит за Уралом. В этом году есть несколько новаций. Одна из них в том, что в конкурсе участвуют директора зарубежных школ Министерства иностранных дел, откликнулись и министры Луганской и Донецкой народных республик. Конкурс – замечательная традиция: это общение, обмен опытом", - подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

Он также отметил высокий уровень организации конкурса и выразил за это благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору.

"Вы делаете все, чтобы учителям, которые приехали со всех регионов нашей страны, было тепло и уютно", - сказал Сергей Кравцов.

Напомним, что в заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" участвуют 88 педагогов. В Тюмени с 21 сентября по 1 октября педагоги пройдут конкурсные испытания, а имя победителя будет объявлено в Москве 5 октября.

Оксана Корнеенкова