Почти тысячу лет составляет педагогический стаж финалистов "Учителя года России - 2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Почти тысячу лет составляет суммарный педагогический стаж финалистов конкурса "Учитель года России - 2022". По данным организаторов, один из педагогов преподает более 30 лет, стаж 10-ти человек составляет от 21 года до 30 лет, еще 31 участник занимается педагогической деятельностью от 11 до 20 лет, и 46 – от 3 до 10 лет.

Если говорить о предметах, которые преподают конкурсанты, то лидируют гуманитарные науки. Так, 20 финалистов - учителя русского языка и литературы, 17 - истории и обществознания, 14 – английского языка. Также за звание "Учителя года России - 2022" поборются восемь учителей начальных классов, по три учителя биологии, информатики и физики, по два - музыки, химии и китайского языка, по одному - астрономии, изобразительного искусства и ОБЖ.

Напомним, масштабный конкурс профмастерства среди учителей начнется в Тюмени 21 сентября, он завершится 1 октября. В Тюмень прибыли все 88 участников – это 85 лидеров региональных этапов, победитель конкурса "Учитель года заграншколы МИД России" из Венгрии и по одному участнику из Луганской и Донецкой народных республик.

21 сентября старт заключительному этапу конкурса дадут министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор. С 22 по 27 сентября пройдут испытания первого тура: учителя проведут для учащихся гимназии № 16 уроки по своим предметам и организуют внеурочные занятия.

По итогам этих испытаний определят 15 лауреатов, которые попадут во второй тур. Им предстоит провести мастер-классы и показать свои персональные профессиональные техники. Затем в формате пресс-конференции ответят на "Вопрос учителю года".

1 октября жюри назовет имена пяти призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На "Педагогическом совете" они обсудят с министром просвещения Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. Имя "Учителя года России - 2022" и обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана - объявят 5 октября.