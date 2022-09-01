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Педагог Шалва Амонашвили предсказал, что конкурс "Учитель года России-2022" пройдет в Тюмени

Общество, 10:50 20 сентября 2022

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Педагог Шалва Александрович Амонашвили предсказал победу Екатерины Костылевой из Тюмени в конкурсе "Учитель года России-2021" и, соответственно, следующее место проведения мероприятия.

"Дорогие коллеги, учителя города Тюмени и Тюменской области, было время, когда я каждый год приезжал к вам в течение 10 лет и почти стал гражданином Тюмени. Я люблю ваш город, я люблю ваших граждан. Здесь, в Ростове-на-Дону, проходит конкурс "Учитель года", а ваш учитель, который победил у вас, а сейчас выступает здесь, очаровала меня. Я думаю, что Тюмень будет принимать победителя в будущем году".

В этом году педагог-новатор станет спикером на всероссийском этапе конкурса в Тюмени. "Учитель года России-2022" стартует завтра, 21 сентября, напоминает информационный центр регионального правительства.

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# Екатерина Костылева , учитель года

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