Заключительный этап конкурса "Учитель года" в Тюмени откроет Сергей Кравцов

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Министр просвещения России Сергей Кравцов откроет в Тюмени заключительный этап конкурса "Учитель года России - 2022" 21 сентября, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Торжественная церемония открытия с участием министра начнется в 15 часов. В ней также запланировано участие губернатора Тюменской области Александра Моора

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится уже в 33 раз. Ежегодно он собирает более 100 тыс. учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе примут участие 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия).

"Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце", - отмечается в сообщении.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура: каждый из "пятнашки" проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" - испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.