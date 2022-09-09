На конкурс "Учитель года России" в Тюмени набрали 30 волонтеров

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

30 заявок поступило от жителей Тюменской области, желающих пополнить ряды волонтеров конкурса "Учитель года России-2022". Заключительный этап соберет лучших педагогов страны в Тюмени 21 сентября.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов областного координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Валентина Галдаева, прием заявок еще продолжается на сайте dobro.ru.

"Мы ждем заявок от желающих до 15 сентября включительно. После указанной даты со всеми кандидатами свяжутся организаторы для инструктажа", - пояснила она.

Отметим, важным требованием к волонтерам является возраст старше 18 лет. Опыт добровольческой деятельности не обязателен, так как все они пройдут специальное обучение.

В задачи волонтеров будут входить предоставление информационных материалов, выдача сувенирной продукции и приглашений, встреча делегаций и отдельных категорий участников, организация трансферов и помощь в размещении. Также добровольцы окажут оперативную помощь в решении организационных вопросов.

"Занятость на мероприятии такого уровня - это колоссальный опыт для волонтера, включая формирование новых навыков коммуникации и ответственность за возложенные обязанности", - отметила ранее Валентина Галдаева.

Заключительный этап конкурса "Учитель года России-2022" пройдет в Тюмени с 21 сентября по 1 октября. Знаковое для педагогов страны событие впервые пройдет за Уралом. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе в 2021 году преподавателя физики тюменской гимназии № 16 Екатерины Костылевой.

Любовь Голышева