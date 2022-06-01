Вероника Таут представит Тюменскую область на конкурсе "Учитель года"

| Фото: скриншот с видео с сайта teacherofrussia.ru | Фото: скриншот с видео с сайта teacherofrussia.ru

Учитель иностранных языков тюменской школы № 15 Вероника Таут представит Тюменскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов "Учитель года", сообщает департамент образования администрации города.

На сайте конкурса можно посмотреть видеовизитку Вероники Таут. "Вместе с детьми, как классный руководитель, я учусь и расту, ищу и нахожу новые способы, формы обучения и взаимодействия со своими учениками, используя культурно-исторические ресурсы региона. Учитель сегодня не просто учитель, он - наставник, направляющий ребенка, помогающий адаптироваться в динамичном и многополярном мире, где изучение иностранного языка давно не роскошь, а необходимость", — поделилась учитель.

Также в видео тюменка рассказала о языковом приеме "чинглиш", выдающихся людях региона.

Напомним, 20 сентября за звание лучших в Тюмени поборются 85 победителей регионального этапа конкурса "Учитель года России". В областной столице пройдут первый и второй туры, на которых определят его лауреатов и призеров.

Третий тур состоится в начале октября в Москве. По его результатам определится победитель всероссийского конкурса.

Заседание оргкомитета "Учитель года России" 2022 года, на котором утвердили состав участников заключительного этапа, прошло в Минпросвещения России 20 июня.

Инна Пахомова