Заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет в Тюмени в сентябре
Заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет в Тюмени в сентябре, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Такую возможность регион получил благодаря победе на финальном этапе 2021 года учителя физики гимназии № 16 Тюмени Екатерины Костылевой.
Заседание оргкомитета конкурса, на котором утвердили составы участников заключительного этапа, счетной комиссии, а также показатели критериев оценивания конкурсных испытаний и перечень специальных номинаций, прошло 20 июня.
"Финальные испытания конкурса пройдут в Тюмени и Москве. Площадкой испытаний первого тура заключительного этапа, который стартует 22 сентября, станет тюменская гимназия № 16. 27 сентября объявят лауреатов конкурса, которые продолжат участие во втором туре. 1 октября назовут призеров. Они вступят в борьбу за звание победителя в ходе испытания "Педагогический совет" с участием Министра просвещения России в Москве", – сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
5 октября, в День учителя, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце пройдет награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.
Установочный семинар для участников заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет с 27 по 30 июня в онлайн-формате.
Отметим, утверждены имена 86 финалистов. Важной особенностью конкурса в 2022 году стало включение в состязание победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России".