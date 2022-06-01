Заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет в Тюмени в сентябре

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет в Тюмени в сентябре, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Такую возможность регион получил благодаря победе на финальном этапе 2021 года учителя физики гимназии № 16 Тюмени Екатерины Костылевой.

Заседание оргкомитета конкурса, на котором утвердили составы участников заключительного этапа, счетной комиссии, а также показатели критериев оценивания конкурсных испытаний и перечень специальных номинаций, прошло 20 июня.

"Финальные испытания конкурса пройдут в Тюмени и Москве. Площадкой испытаний первого тура заключительного этапа, который стартует 22 сентября, станет тюменская гимназия № 16. 27 сентября объявят лауреатов конкурса, которые продолжат участие во втором туре. 1 октября назовут призеров. Они вступят в борьбу за звание победителя в ходе испытания "Педагогический совет" с участием Министра просвещения России в Москве", – сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

5 октября, в День учителя, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце пройдет награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.

Установочный семинар для участников заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" пройдет с 27 по 30 июня в онлайн-формате.

Отметим, утверждены имена 86 финалистов. Важной особенностью конкурса в 2022 году стало включение в состязание победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России".