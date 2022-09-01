Педагог-новатор Шалва Амонашвили выступит на финале конкурса "Учитель года России-2022" в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Арслана Хасавова | Фото: из Telegram-канала Арслана Хасавова

Известный педагог-новатор Шалва Амонашвили выступит на заключительном этапе конкурса "Учитель года России-2022" в Тюмени.

"Он согласился проделать этот непростой путь из грузинского села Бушети в Кахетии ради встречи с читателями "Учительской газеты", участниками финала конкурса "Учитель года России", – написал в своем Telegram-канале главный редактор "Учительской газеты", Лауреат премии правительства РФ в области средств массовой информации Арслан Хасавов.

Встреча с Шалвой Амонашвили состоится на вечере "Учительской газеты" в мраморном зале ДК "Нефтяник" 24 сентября.

Отметим, заключительный этап конкурса "Учитель года России-2022" откроется 21 сентября в Тюмени.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура: каждый из "пятнашки" проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" – испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.