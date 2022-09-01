Тюменская область принимает финалистов конкурса "Учитель года России-2022"

| Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России-2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России-2022»

Тюменская область готова к приему 88 финалистов конкурса "Учитель года России – 2022", они прибудут со всех регионов страны 20 сентября.

21 сентября состоится торжественное открытие. Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут на площадках гимназии № 16, мультицентра "Контора пароходства", Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и музейного комплекса им. И. Я. Словцова, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России-2022".

Один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства проводится в 33-й раз. Ежегодно он собирает более 100 тыс. учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе примут участие 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия).

Испытания первого тура "Урок" и "Воспитательное событие" пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия.

27 сентября объявят 15 лауреатов. Они представят педагогические наработки на "Мастер-классе" 29 сентября. На следующий день они примут участие в испытании "Вопрос учителю года", которое состоится в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. В режиме пресс-конференции педагоги ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

1 октября состоится торжественная церемония объявления пяти призеров конкурса. Именно они отправятся в Москву, где 4 октября примут участие в заключительном испытании - "Педагогическом совете".

Победителя конкурса "Учитель года России - 2022" наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.