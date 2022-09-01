Большой труд и любовь - залог победы, считает член жюри конкурса "Учитель года России-2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" будет оценивать творческий подход участников, умение находить общий язык с детьми. Заключительный этап профессионального состязания стартовал в Тюмени 21 сентября.

В составе жюри - победители и лауреаты конкурса прошлых лет, учителя и представители вузов страны. Мария Охапкина из Пущино Московской области, победитель конкурса "Учитель года России-2015", полагает, что в свое время покорила судей знанием предмета, харизмой и творческим подходом. "В чем секрет победы? Я думаю, в большом труде. Пахать надо, часто говорю эту фразу. И, наверное, любовь к тому, что делаешь. Не просто сидишь и любишь, а любишь и что-то делаешь, пробуешь что-то новое, сочетаешь. Из этого обязательно вырастает что-то уникальное. Надо найти свой стиль", — убеждена она.

Лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" Анастасия Василевская из Воронежа в 2019 году попала в топ-15 сильнейших педагогов страны. Признается, что тогда не было цели победить, но хотелось войти в список лучших. Она считает, чтобы получить высокую оценку своей работы, необходимо делать что-то интересное, необычное. "Как мне кажется, тогда я взяла не самую стандартную тему на свой урок в седьмом классе школы города Грозный. Это была "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Это было необычно", — сказала она. В составе жюри Анастасия Василевская в первый раз.

Для учителя информатики и физики Надежды Коноваловой из Белгорода 2022 год символичен, поскольку 10 лет назад она стала финалистом Всероссийского конкурса "Учитель года России-2012" в Липецке. "Сегодня мне выпала такая честь приехать в город трудовой доблести и стать членом жюри. Год назад я уже была членом жюри, но заочного этапа. В этот раз участвую в очном формате. Я счастлива. В Тюмени я ранее была проездом, думаю, город произведет на меня хорошее впечатление", — отметила она.

Учитель изобразительного искусства Ольга Белюченко приехала в Тюмень, чтобы оценивать финалистов, из Белгорода. "Меня пригласили как учителя изобразительного искусства. Думаю, что педагог должен быть интересным для детей, современным, быть с ними на одной волне, чтобы они слушали, уважали его и любили предмет", — сказала она. Ольга Белюченко не делит школьные предметы на важные и не важные. Все зависит от учителя и его умения заинтересовать, полагает она. "Мы воспитываем детей также, как и учителя литературы, прививаем им прекрасное, светлое", — добавила член жюри.

Представитель Волгоградского государственного социально-педагогического университета Татьяна Резник впервые участвует в качестве члена жюри. "Волнуюсь. Оценить такой творческий процесс совсем нелегко. Это не цифровые показатели, не числа. Это крайне ответственно", — подчеркнула она.

21 сентября для членов жюри организуют установочный семинар, на котором расскажут о всех нюансах.

Напомним, 20 сентября в областную столицу из разных регионов прибыли более 80 финалистов конкурса "Учитель года России-2022". Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут на площадках гимназии № 16, мультицентра "Контора пароходства", Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и музейного комплекса им. И. Я. Словцова, сообщает пресс-центр конкурса "Учитель года России-2022".

Инна Пахомова