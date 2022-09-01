В Тобольске пройдет фестиваль народного творчества "Старость нас дома не застанет"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Открытый городской фестиваль самодеятельного народного творчества "Старость нас дома не застанет" пройдет в ДК "Синтез" в Тобольске 23 и 24 сентября, сообщает администрация города.

Открытие состоится 23 сентября в 10 часов в концертом зале ДК "Синтез". В первый день фестиваля выступят участники в номинациях "Вокал", "Хоровое творчество", "Инструментальное исполнительство" и "Декоративно-прикладное творчество".

24 сентября на сцену выйдут выступающие по направлениям "Хореография", "Театральное творчество", "Художественное чтение" и "Авторское исполнительство".

Возрастное ограничение: 6+.