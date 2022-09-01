Житель Тюменской области убил жену за отказ посадить картофель

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет лишения свободы назначили жителю Викуловского района 1950 года рождения за убийство жены. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла 17 мая. В этот день мужчина употреблял спиртное с супругой в сенях дома. "Воодушевленный алкоголем он решил посадить картофель. На помощь позвал жену, но она отказалась. Тогда мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в живот потерпевшей. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе.

В судебном заседании мужчина вину полностью признал. Он сказала, что сожалеет, что убил жену, с которой прожил совместно 37 лет, ранее ее избивал, но нож взял в руки впервые.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.