23 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) стартует второй день конкурсных испытаний заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2022".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в гимназии ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) начнется проектно-аналитическая сессия для сотрудников и руководителей Центров карьеры Уральского федерального округа. Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 12 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экскурсия по уличной выставке "Река Истории – история Реки". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 14 часов в районе Казарово (ул. Пограничников, 1,1а, 1б) начнется торжественная церемония открытия парка Пограничников и памятного знака, посвященного матерям и вдовам защитников Отечества. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 15 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) и в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) стартует XIV детско-юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 17 часов Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" стартует фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим территория". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 19 часов в Выставочном центре (ул. Севастопольская, 12) начнется второй рок-фестиваль "Tyumen Rock & Cентябрьфест". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени на катке "Прибой" (ул. Борцов октября, 2А, стр.1) продолжится турнир "Тюменские звёздочки" по фигурному катанию. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в детском лагере "Витязь" продолжится XIII Слёт школьных лесничеств Тюменской области.

Интересное в этот день:

1723 — между Россией и Персией был заключён Петербургский мирный договор.

1846 — немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле обнаружил Нептун.

1862 — граф Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. За 27 лет у них родились 13 детей.

1873 — в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.

1924 — в Ленинграде произошло сильное наводнение, вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара.

1928 — в день осеннего равноденствия в Москве началось строительство планетария.

1937 — на территории РСФСР образованы Архангельская и Вологодская области.

1988 — в Москве открыт Дом-музей великого русского певца Фёдора Шаляпина.

1999 — объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет.