  • 23 сентября 202223.09.2022пятница
  • USD59,8318
    EUR58,9388
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На время акции "Своих не бросаем" в Тюмени перекроют участок улицы Орджоникидзе

Общество, 11:01 23 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Орджоникидзе от Герцена до Ленина в Тюмени перекроют с 14 часов и до окончания патриотической акции "Своих не бросаем" 23 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Организатор акции - региональный Координационный совет национальных объединений - пригласил принять участие всех желающих поддержать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Акция стартует на Цветном бульваре в 17 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:21 23.09.2022На время капремонта чикчинские школьники будут учиться в детском лагере "Энергетик"
11:57 23.09.2022Фотогалерея: 35 учителей проведут уроки в тюменской гимназии № 16
11:46 23.09.2022Сорок парашютистов посоревнуются в точности приземления в Ялуторовском районе
11:12 23.09.2022За отсутствие ПЦР-теста в Тюмени на 7 тысяч 500 рублей оштрафовали туриста