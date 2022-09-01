На время акции "Своих не бросаем" в Тюмени перекроют участок улицы Орджоникидзе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Орджоникидзе от Герцена до Ленина в Тюмени перекроют с 14 часов и до окончания патриотической акции "Своих не бросаем" 23 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Организатор акции - региональный Координационный совет национальных объединений - пригласил принять участие всех желающих поддержать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Акция стартует на Цветном бульваре в 17 часов.