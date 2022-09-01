Ишимский врач стал победителем Национальной премии "Репродуктивное завтра России"

| Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

Диплом и статуэтку бронзовое яблоко как символ познания вручили заведующему гинекологическим отделением, врачу акушеру-гинекологу ишимской областной больницы № 4 Никите Прокофьеву в номинации "Мастерство" на премии "Репродуктивное завтра России" в Сочи.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" сам доктор, его отметили за разработку и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, выполнение уникальных операций. Всего на мероприятии наградили 15 талантливых специалистов со всей России, осуществляющих деятельность в сфере акушерства, гинекологии, неонатологии и смежных клинических дисциплин.

"Трудностей не возникло. Я заполнил подробную анкету, где отразил все аспекты своей деятельности, рассказал, как менялось оснащение отделения, совершенствовался подход к пациентам. В свободной форме рассказал, чего я достиг, что внедрил и какую работу выполняю", - пояснил врач.

Кстати, на церемонию в Сочи Никита Прокофьев почти опоздал. По его расчетам после прилета до начала события у него в запасе оставалось семь часов. Но рейс сильно задержали, организаторы, с которыми мужчина оставался на связи, перенесли его награждение на финальную часть праздника. Прилетев и бросив свой багаж на произвол судьбы, на последних минутах представитель Тюменской области поднялся на сцену за заслуженной наградой.

Заведующий рассказал, что участие в конкурсах для него не самоцель, он не планирует мериться силами с коллегами или самоутверждаться, получая награды. Главное условие для участия – профессиональное состязание не должно отнимать много времени и отрывать от любимой работы и нуждающихся в его помощи пациенток.

По словам Никиты Прокофьева, есть более высокие цели, нежели участие в конкурсах. К примеру, он со своей стороны делает все возможное, чтобы нормализовать и упростить работу врачей.

"Сейчас активно внедряется полноценный электронный документооборот. В завершение процесса оформление документов перестанет быть для врачей тягостной обязанностью, которую они тянут всю свою жизнь. В итоге у них появится время на самообразование и более качественное лечение", - подчеркнул Никита Порфирьев.

Это большой задел работы, подытожил он, в том числе на уровне государства.

Добавим, что "Репродуктивное завтра России" – единственная авторитетная премия в стране, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья россиян. За 10 лет существования ее лауреатами стали почти 100 специалистов и медицинских учреждений из более чем 35 городов России.

Инна Кондрашкина