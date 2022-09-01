Тысячи тюменцев спели хором гимн России на акции "Своих не бросаем!"

| Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия"

Более 10 тыс. тюменцев выразили поддержку специальной военной операции России, а также жителям Донбасса, Запорожья и Херсона, которые примут участие в референдуме. Патриотическая акция "Своих не бросаем!" состоялась на Цветном бульваре в Тюмени 23 сентября.

В самом центре города собрались тысячи человек разного возраста, которых объединяет главное - любовь к Родине. Среди участников - видные общественные и политические деятели.

"Я очень рад, что здесь присутствуют представители нашего студенчества, ведь сегодня действительно исторический день, когда происходит эпохальное событие для Донбасса, жившего восемь лет под бомбежками в ожидании, когда же придет Россия", - поделился председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Российское общество должно сплотиться, чтобы отстоять право людей на жизнь, уверен общественник.

Жители Донбасса, Запорожья и Херсона рассчитывают, что их территории присоединятся к России. Здесь с 23 по 27 сентября проходят общенародные референдумы. О надеждах рядовых людей рассказала тюменцам жительница Херсона Екатерина Бачурина.

"Мы как беженцы приехали сюда из Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, хотим быть Россией и надеемся, что мы победим. Почему говорю: мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала она со сцены.

Ключевым моментом патриотической акции стало совместное исполнение тюменцами гимна Российской Федерации.

"Русский мир - это право народов отстаивать свою независимость и собственное мнение", - добавила председатель областного общества русской культуры Тамара Трунилова.

"Сегодня миллионы людей путем референдума определяют свое совместное будущее с Россией. Их решение и решение президента поддерживают миллионы людей здесь в России",- рассказал председатель общественной организации "Украинцы Тюменской области", уроженец Донбасса Станислав Кушнаренко.

Николай Ступников