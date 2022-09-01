Тюменские офтальмологи обследуют до трех тысяч пациентов с дегенерацией сетчатки

| Фото: пресс-служба областного офтальмологического диспансера | Фото: пресс-служба областного офтальмологического диспансера

До 3 тыс. пациентов с центральной дегенерацией сетчатки ежегодно обследуют в Тюменском областном офтальмологическом диспансере. Врачи отмечают, что способа вылечить заболевание нет, но его развитие можно приостановить, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастная макулярная дегенерация – это хроническое заболевание сетчатки глаза, поражающее центральную зону. Распространено оно у людей старше 50 лет, а после 75 лет выявляется почти у половины пациентов. По словам завотделением областного офтальмологического диспансера, врача-офтальмолога высшей категории Натальи Курзаевой, заболевание начинается незаметно.

"В течение нескольких лет на глазном дне появляются точечные очажки, на месте которых погибают нервные клетки. Постепенно пациент теряет возможность воспринимать изображение центром сетчатки и ориентируется только за счёт периферического зрения", - рассказала она.

В диспансере пациентам проводят профилактическое лечение или интравитреальное введение противоотёчных препаратов. Профилактика направлена на борьбу с факторами риска развития заболевания. Интравитреальное введение противоотёчных препаратов препятствуют разрушению нервных клеток сетчатки и улучшают уровень жизни пациентов. Процедуру проводят амбулаторно под местной анестезией и повторяюит ее через один-два месяца.