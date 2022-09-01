В Тобольске хирурги спасли ногу возрастному пациенту уникальный сосудистой операцией

| Фото: vk.com/tobmed | Фото: vk.com/tobmed

Возрастного пациента, который жаловался на боль в мышцах ног и онемение, спасли от ишемии нижних конечностей хирурги областной больницы №3 в Тобольске. Они впервые в своей практике выполнили аорто-бедренное шунтирование, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ходе обследования на томографе выяснилось, что наружная подвздошная артерия у мужчины закупорена. Его отправили на операцию. Сосудистые хирурги установили обходной путь - шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза.

"Это довольно распространённый вид хирургического вмешательства, который позволяет полностью восстановить здоровье пациента: сохранить ногу и улучшить качество жизни человека. Мы и дальше планируем расширять перечень операций на сосудах и постепенно увеличивать число проводимых вмешательств, в том числе под руководством приглашённых специалистов", - рассказал сосудистый хирург ОБ № 3 Максим Щукин

Практически бескровное вмешательство длилось около двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента исчезли боли, он снова смог ходить на длинные дистанции.