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Почтовый фургон угнали подростки в Бердюжье

Происшествия, 10:52 25 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Почтовый фургон и еще один автомобиль угнали подростки в Бердюжье. Но далеко уехать трое похитителей не смогли - в селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель не справился с управлением, и фургон Почти России въехал в палисадник частного дома, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Несмотря на то,что автомобиль опрокинулся, трое незадачливых угонщиков не пострадали. Выбравшись, они увидели УАЗ, стоящий неподалеку от места аварии. На нем их задержали инспекторы ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На 17-летнего водителя автоинспекторы составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения, и без водительского удостоверения. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту угона автомобилей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , подростки , уголовное дело , угон

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