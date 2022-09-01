12 автомобилей сгорели в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

12 случаев возгорания автомобилей зарегистрированы на территории Тюменской области за минувшую неделю, сообщает региональное управление МЧС России.

Основными причинами происшествий стали короткое замыкание электропроводки и утечка топлива, а также хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.

Специалисты МЧС рекомендуют автовладельцам своевременно проходить техобслуживание, не заправляться при включенном двигателе и не перевозить бензин в пластмассовых канистрах.