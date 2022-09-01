12 автомобилей сгорели в Тюменской области за неделю
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
12 случаев возгорания автомобилей зарегистрированы на территории Тюменской области за минувшую неделю, сообщает региональное управление МЧС России.
Основными причинами происшествий стали короткое замыкание электропроводки и утечка топлива, а также хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.
Специалисты МЧС рекомендуют автовладельцам своевременно проходить техобслуживание, не заправляться при включенном двигателе и не перевозить бензин в пластмассовых канистрах.