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12 автомобилей сгорели в Тюменской области за неделю

Происшествия, 12:46 26 сентября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

12 случаев возгорания автомобилей зарегистрированы на территории Тюменской области за минувшую неделю, сообщает региональное управление МЧС России.

Основными причинами происшествий стали короткое замыкание электропроводки и утечка топлива, а также хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.

Специалисты МЧС рекомендуют автовладельцам своевременно проходить техобслуживание, не заправляться при включенном двигателе и не перевозить бензин в пластмассовых канистрах.

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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