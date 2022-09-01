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Тюменские кадеты заняли первое место на всероссийском кинофестивале "Потомки победителей"

Общество, 12:53 27 сентября 2022

Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища заняли первое место на II Всероссийском фестивале военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодежи "Потомки Победителей", который проходил в Новороссийске.

Фильм "Великий фортификатор", который подготовили кадеты, стал первым в номинации "Лучший фильм о Герое Отечества", а также занял третье место среди документальных картин, снятых участниками возрастом от 15 лет до 21 года, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Воспитанники Тюменского ПКУ представили две работы: игровой короткометражный фильм "Десять кругов рая" и документальный фильм "Великий фортификатор", который основан на реальных событиях и посвящен выдающемуся военачальнику, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву. Всего на конкурс было отправлено 320 работ от коллективов, киностудий и образовательных организаций России.

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# Тюменское президентское кадетское училище

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