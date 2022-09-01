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200 лыжников встретятся на первенстве Тюменской области в Упорово

Спорт, 08:28 30 сентября 2022

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 200 лыжников 13-14 лет встретятся на летнем первенстве Тюменской области. Соревнования пройдут в с. Упорово с 30 сентября по 2 октября на базе лыжного центра ДЮСШ, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ожидаются участники из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, а также Уватского, Тюменского, Исетского, Ялуторовского районов. В первый день соревнований пройдут гонки на лыжероллерах с раздельного старта. Девушки преодолеют дистанцию 2 км, юноши — 3 км.

Во второй день участников ожидает кросс по пересеченной местности на дистанции 2 км. Ранее уже прошло областное летнее первенство среди девушек и юношей 15-18 лет, на котором спортсмены показали отличные результаты.

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# лыжники , Упорово

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