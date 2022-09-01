Тюменская область получит дополнительные средства на поддержку аграриев

Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду" Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду"

59 млн рублей дополнительно направят на поддержку производства зерна в Тюменской области. Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства о выделении из резервного фонда дополнительных субсидий регионам на софинансирование расходных обязательств по возмещению части затрат сельхозпредприятий на производство и реализацию зерновых культур.

Для оказания дополнительной поддержки на производство пяти миллионов тонн зерновых в общей сложности между субъектами федерации распределено 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

С учетом ранее выделенных бюджетных средств на поддержку производства зерновых в Тюменской области направляется в общей сложности 119 млн 889 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение было принято при поддержке депутата, который входит в эту парламентскую Комиссию от фракции "Справедливая Россия – За правду" .

"Партия "Справедливая Россия – За правду" постоянно выступает с инициативами о помощи российским аграриям и принципиально поддерживает уже имеющиеся меры господдержки сельхозпроизводителей. Мы обеспечиваем парламентский контроль за федеральным финансированием основных и дополнительных мер господдержки, которые реализуются в регионах России, - подчеркнул Александр Ремезков, - Компенсации тюменским аграриям помогут создать благоприятные условия для работы зерновой отрасли, стабилизировать цены на зерно, обеспечить продовольственную безопасность не только в регионе, но по всей стране".