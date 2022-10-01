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Счет "Победа" в сентябре помог 11 тюменским ветеранам

Общество, 17:39 01 октября 2022

asi.ru | Фото: asi.ru

160 тыс. рублей с благотворительного счета "Победа" распределили члены специальной комиссии администрации Тюмени в сентябре. Помощь оказали 11 нуждающимся ветеранам, пишет "Вслух.ру".

Сбор средств на благотворительный счет "Победа" ведется в постоянном режиме. Перевод могут сделать организации, сообщества, частные лица. Полученные средства будут распределены для нуждающихся. Материальную помощь они смогут потратить на покупку необходимых вещей, продуктов, бытовой техники и других товаров.

Тюменцы могут получить информацию о распределении средств, а также предложить помощь по телефонам: 46-67-46; 29-76-47; 46-23-58.

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# благотворительность , ветераны

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