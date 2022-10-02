Тюменцам рекомендуют оплачивать услуги ЖКХ до 10 числа каждого месяца

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Оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца, чтобы не накопить задолженность, рекомендует председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов.

Платить нужно по счетчикам. Если они не установлены, то оплата проходит по фиксированным нормативам, сообщает tmn.aif.ru.

В настоящее время в системе есть два вида начислений коммунальных услуг: за текущий месяц, например, в сентябре за сентябрь, и за предыдущий, в октябре - за сентябрь.

В первом случае начисления по нормативам потребления, то есть, когда не требуется ожидать показаний счетчиков. Второй случай практикуется, когда показания передаются в течение месяца или в сроки оплаты квитанции. Чтобы данные учли, в текущем месяце берут показания из предыдущего. Это распространенный способ. Кстати, в некоторых домах есть разница в платежах за коммунальные услуги.

"На оплату влияет не только площадь жилья и количество прописанных в нем людей. Играет роль, установлен счетчик в квартире или нет. Но тут тоже есть нюансы: если в доме не установлена система ОРТ, то здесь будет фиксированная величина, а если в домах установлен общий прибор учета и индивидуальные счетчики, то жильцы будут платить по фактическому расходу", – отметил Александр Усов.

Кроме того, стоит обращать внимание и на придомовую площадь: если двор большой, то затраты на его обслуживание будут выше. Установка видеонаблюдения, наличие лифта тоже влияют на суммы платежей.