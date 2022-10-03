Семь человек представляют Тюменскую область на VI Всероссийском форуме серебряных добровольцев

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Семь человек представляет Тюменскую область на VI Всероссийском форуме серебряных добровольцев в Ростове-на-Дону, который проходит с 1 по 4 октября. В состав делегации вошли волонтеры с активной жизненной позицией, реализующие свои проекты в регионе, сообщает областное добровольческое движение.

В первые дни на экскурсионной программе серебряные добровольцы посетили исторический центр Ростова-на-Дону, посмотрели достопримечательности, а также прошлись на теплоходе по реке Дон. После они высадили цветы в Доме ребенка, помогли в сборе гуманитарной помощи и встретились с сообществом серебряных добровольцев Ростовской области.

Отметим, в форуме принимают участие более 500 представителей серебряных волонтерских организаций со всех регионов России.