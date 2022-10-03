  • 3 октября 20223.10.2022понедельник
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Семь человек представляют Тюменскую область на VI Всероссийском форуме серебряных добровольцев

Общество, 13:49 03 октября 2022

группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Семь человек представляет Тюменскую область на VI Всероссийском форуме серебряных добровольцев в Ростове-на-Дону, который проходит с 1 по 4 октября. В состав делегации вошли волонтеры с активной жизненной позицией, реализующие свои проекты в регионе, сообщает областное добровольческое движение.

В первые дни на экскурсионной программе серебряные добровольцы посетили исторический центр Ростова-на-Дону, посмотрели достопримечательности, а также прошлись на теплоходе по реке Дон. После они высадили цветы в Доме ребенка, помогли в сборе гуманитарной помощи и встретились с сообществом серебряных добровольцев Ростовской области.

﻿

Отметим, в форуме принимают участие более 500 представителей серебряных волонтерских организаций со всех регионов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы 55+ , серебряные волонтеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 03.10.2022Общественники Тюменской области и Ямала напутствовали мобилизованных военнослужащих
15:08 03.10.2022В Тюменской области за сутки госпитализировали трех пациентов с COVID-19
14:45 03.10.2022Фонтаны Тюмени отключают до 1 мая
14:12 03.10.2022Призеры "Учителя года России – 2022" поделились эмоциями после выхода в третий тур