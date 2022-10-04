В бабье лето в Тюмени зарегистрировали абсолютный максимум температуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 сентября 2022 года в Тюмени был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 28,7 градуса. Предыдущий - плюс 26,4 градуса отмечался в 2010 году.

Среднемесячная температура воздуха на территории юга Тюменской области составила плюс 11 - 13 градусов. Это, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выше нормы на 2 градуса. В первой декаде сентября средняя температура воздуха была около и ниже нормы на 1 градус, во второй на 2-3 градуса выше нормы и в третьей на 1 градус ° выше нормы.

Минимальная температура воздуха в конце сентября в большинстве районов Тюменской области понижалась до минус 1-4 градуса.