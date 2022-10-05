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В Тюменской области 32 соотечественника получили единовременную выплату с начала 2022 года

Общество, 10:04 05 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сначала 2022 года 32 соотечественника, которые приехали в регион по программе переселения, получили единовременную финансовую помощь. Размер выплаты составил 15 тыс. рублей.

В информационном центре правительства Тюменской области напомнили, что для получения выплаты необходимо предоставить в департамент труда и занятости населения региона или в МФЦ заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство участника госпрограммы, реквизиты счета, согласие на обработку данных.

По словам директор областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, программа переселения действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в регион прибыли более 3 тыс. соотечественников и членов их семей. При этом 40% из них имеют высшее образование.

"Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов. Они преимущественно заместили вакансии, длительное время не занятые местным населением", - рассказал Александр Сидоров.

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# единовременные выплаты , переселение соотечественников

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