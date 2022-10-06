В Тюменском государственном университете впервые пройдут два трека олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

На проведение сразу двух направлений олимпиады "Я – профессионал" выиграл право Тюменский государственный университет по итогам конкурсного отбора. В вузе проведут треки "Нефтегазовое дело" и "Углеродное регулирование", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Организатором направления "Нефтегазовое дело" вуз выступает уже в шестой раз, а в "Углеродном деле" - впервые. По данным вуза, имеющиеся у ТюмГУ опыт, кадры, экспертиза в области углеродного регулирования позволят качественно провести данное направление олимпиады. Так, одними из ключевых проектов Тюменского госуниверситета в рамках программы "Приоритет 2030" являются "Экосистемы будущего: инжиниринг углерод-секвестирующих био- и экосистем в регенеративном землепользовании" и "Биобезопасный мир: эффективный ответ на существующие и новые биологические угрозы". В 2021 году на биостанции ТюмГУ на озере Кучак открыт карбоновый полигон, где представлены различные виды экологических систем. С помощью современного оборудования представители ТюмГУ проводят мониторинг выбросов парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га.

Напомним, олимпиада "Я – профессионал" проводится для студентов разных специальностей по 73 направлениям, регистрация уже началась и продлится до 15 ноября.