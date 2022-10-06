У 47 тюменок выявили серьезные заболевания на ранней стадии с помощью современного оборудования

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

У 47 пациенток выявили серьезные заболевания на ранней стадии с помощью современного кольпоскопа врачи женской консультации № 12 за полтора года. Аппарат позволяет достоверно диагностировать доброкачественные, предраковые и злокачественные патологии цервикального канала, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Также во время кольпоскопии есть возможность сделать забор биоматериала с шейки матки для его последующего цитологического анализа", - рассказала заведующая женской консультацией Ирина Гергель.

За время работы этот прибор помог врачам выявить дисплазию шейки матки у 44 человек и вульвы – у трех человек. Это так называемый рак на нулевой стадии, заболевание, которое излечимо в 100 % случаев. Оперативное лечение предотвращает переход заболевания в истинный рак шейки матки, избавляет от необходимости удалять матку и придатки, сохраняет жизнь и здоровье, дает возможность зачать, выносить и самостоятельно родить.