Скамейка в виде сердца украсила зеленый уголок на Червишевском тракте в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скамейка, стилизованная под сердце, украсила зеленую зону, прилегающую к городской поликлинике № 5 на Червишевском тракте, 68а в Тюмени. Благоустройство территории завершили с опережением сроков – раньше на полтора месяца.

Объект в ходе выездного совещания с подрядчиками, руководителями управ, депутатами городской думы осмотрел глава города Руслан Кухарук 6 октября.

Работы выполнили в рамках программы "Комфортная городская среда". Концепцию согласовали с жителями и поликлиникой, поступившие пожелания были учтены.

"Весь комплекс работ завершен. Единственное, что здесь осталось доделать, – омолаживающую обрезку тополей. Завершим в этом году", – поделился исполняющий обязанности руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук.

Скамейки, изготовленные по индивидуальному заказу, расположены по периметру территории. В центре – скамейка арт-объект в виде сердца и кардиограммы. Также здесь расположены две качели, украшенные медицинскими символами.

В дополнение к имеющимся деревьям появились также 360 кустов кизильника и рябинника. Кроме того, дополнительно установлено 12 светильников.

Ранее эта территория была не в очень хорошем состоянии, местные жители обращались в управу и к депутату Юрию Коновалову.

"Территория преобразилась. Тюменцам, которые приходят в поликлинику, стало комфортно: можно присесть на качели или скамейки. Общее доброе дело сделано. Казалось бы, территория небольшая, но она превратилась в уголок притяжения жителей. Думаю, со временем это место будет привлекать все больше горожан", – сказал депутат Тюменской городской думы по избирательному округу № 1 Юрий Коновалов.

При работе на этой территории использовали механизм по улучшению городской среды "Пять шагов для городов", которую корпорация ВЭБ.РФ распространяет по всей стране, добавил Руслан Кухарук.

"Помимо самой территории мы обустроим находящийся рядом остановочный комплекс – в ближайшее время установим современную остановку. Подключились к этому проекту и наши предприниматели. Они обновили свои торговые объекты, выразив готовность придать киоскам облик, который вписывается в городскую среду. Мы тоже пошли им на встречу, увеличив срок нахождения на территории", – сказал Руслан Кухарук.

Инна Пахомова