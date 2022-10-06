Фуат Сайфитдинов: федеральный бюджет остается социально ориентированным

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Федеральный бюджет на трехлетний период сохраняет социальную направленность и предусматривает развитие. Об этом спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов заявил по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации РФ 5 октября.

С основным докладом выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что работа над главным финансовым документом страны проходила в наиболее трудных на его памяти условиях.

"Эта сложность вполне понятна и обусловлена событиями, происходящими сегодня в мире", - рассказал Фуат Сайфитдинов и обратил внимание на некоторое снижение поступлений от нефтегазовых налогов, которые всегда были серьезной подушкой безопасности.

При этом, по его словам, растут поступления от других налогов, увеличиваются и расходы федерального бюджета, расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ.

"Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию, федеральный бюджет остается социально ориентированным, все социальные обязательства выполняются и будут выполняться, - считает он. - Бюджет Тюменской области всегда являлся бюджетом развития, причем объем средств, заложенных на это, ежегодно увеличивается".

Глава регионального парламента акцентировал внимание и на внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих зачисление доходов от налога на прибыль организаций консолидированной группы налогоплательщиков, в бюджеты субъектов РФ.

"Раньше налог на прибыль организаций зачислялся не в бюджеты территорий, а консолидировался там, где были зарегистрированы вертикально-интегрированные компании. С 1 января 2023 года от этой практики отказываются, и прибыль будет распределяться на территории. Считаю, что это позитивно повлияет на формирование региональных бюджетов", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов также добавил, что в сегодняшних условиях усиливается роль правительства при исполнении бюджета, ему делегируются дополнительные полномочия для оперативного реагирования.