Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей будет предоставлено право на кредитные каникулы по кредитным договорам (договорам займа). Соответствующий Федеральный закон подписал Владимир Путин.

Исполнение обязательств, согласно закону, может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный на 30 дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.

Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором кредита (займа), либо может быть направлено с использованием сотовой связи. При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор — запросить подтверждающую информацию в Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и других органах. Член семьи военнослужащего также вправе приложить документы, подтверждающие родство.

Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.