В Тюмени для самозанятых проведут бесплатный мастер-класс по новым кулинарным технологиям

| Фото: центр «Мой бизнес | Фото: центр «Мой бизнес

Бесплатный мастер-класс для самозанятых по новым кулинарным технологиям пройдёт в кондитерской студии Ирины Соколовой 12 октября в 11 часов. Подать заявку на участие можно здесь.

На мастер-классе участники узнают секреты приготовления меренгового рулета и крема, тонкости создания пряных морковных капкейков со сливочной карамелью, основы работы с кондитерским мешком для украшения десертов, изготовление шоколадных шаров.

Все необходимое оборудование для готовки, продукты и расходные материалы предоставляются.

В Тюменской области 65 тыс. 211 самозанятых, среди них много кондитеров., поэтому Центр "Мой бизнес" с тюменским отделением "ОПОРА РОССИИ" решили организовать познавательно-развивающие и объединяющие мероприятия для самозанятых этой категории.