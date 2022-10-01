  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени для самозанятых проведут бесплатный мастер-класс по новым кулинарным технологиям

Общество, 08:43 11 октября 2022

центр «Мой бизнес | Фото: центр «Мой бизнес

Бесплатный мастер-класс для самозанятых по новым кулинарным технологиям пройдёт в кондитерской студии Ирины Соколовой 12 октября в 11 часов. Подать заявку на участие можно здесь.

На мастер-классе участники узнают секреты приготовления меренгового рулета и крема, тонкости создания пряных морковных капкейков со сливочной карамелью, основы работы с кондитерским мешком для украшения десертов, изготовление шоколадных шаров.

Все необходимое оборудование для готовки, продукты и расходные материалы предоставляются.

В Тюменской области 65 тыс. 211 самозанятых, среди них много кондитеров., поэтому Центр "Мой бизнес" с тюменским отделением "ОПОРА РОССИИ" решили организовать познавательно-развивающие и объединяющие мероприятия для самозанятых этой категории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Мой бизнес , Опора России , самозанятые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 11.10.2022В Тюмени для самозанятых проведут бесплатный мастер-класс по новым кулинарным технологиям
08:28 11.10.2022У 50 юных жителей Тюменской области есть возможность очно поучаствовать в Rocket Forum
08:15 11.10.2022Более 100 инклюзивных проектов защитят в ТюмГУ студенты из разных регионов России
20:07 10.10.2022В Тюмени торжественно проводили первые подразделения мобилизованных