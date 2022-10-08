Врачи Медгорода обследовали более 8 тысяч жительниц Тюменской области на выездах в районы

| Фото: vk.com/medgorod_info | Фото: vk.com/medgorod_info

Более 8 тысяч жительниц районов обследовали на передвижном маммографическом комплексе врачи Медицинского города в Тюменской области. Бригады специалистов 344 раза выезжали с этой целью в Вагай, Исетское, Нижнюю Тавду, Ярково, Омутинское, Юргу, а также в Ялуторовск и Заводоуковск, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Высокая информативность этого рентгеновского метода обследования позволяет определять заболевания молочных желез, в том числе и опухолевые новообразования, на ранних стадиях, ещё до появления симптомов с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. Женщинам старше 50 лет, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания, необходимо обследоваться ежегодно. Исследование занимает в среднем восемь – пятнадцать минут", — пояснил заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

По его словам, просчитать факторы риска сложно, но можно контролировать ситуацию, регулярно проходя обследования: после 40 лет раз в два года. По итогам маммографии в случае подозрения на онкологическое заболевание, пациентку направляют в один из маммологических центров Медгорода для дальнейшего обследования.

Наблюдаться самостоятельно у специалистов можно и напрямую: платные медицинские услуги оказывает Маммологический центр №2 в Тюмени, на ул. Московский тракт, 35.

Консультация и запись по телефонам: 8 (3452) 52-03-00, 8 (3452) 56-16-45, 8 (3452) 56-16-46.