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Жители Тобольского района заготавливают для воинов травяные сборы и вяжут носки

Общество, 19:49 09 октября 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

92-летняя труженица тыла Галина Ивановна Русанова из с. Бизино Тобольского района вяжет носки для мобилизованных земляков. Ее поддерживают активисты Совета ветеранов Малозоркальцевского поселения - собирают полезные травяные чаи для российских солдат: душицу, календулу, шиповник, мяту, сообщает администрация муниципалитета.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

"Грядет холодная погода, и ничто так не согреет тело и дух, как душистый природный чай!" - сказали неравнодушные жительницы Малой Зоркальцевой. Дополнительный пункт сбора целебных трав организовали в клубе д. Нижние Аремзяны.

Посылки для мобилизованных ребят собирают в Байкаловском, Кутарбитском поселениях. Желающие могут передать средства личной гигиены, теплые носки, перчатки, продукты длительного хранения. Пункты сбора - в сельских администрациях.

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# мобилизация , сбор , Тобольский район

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