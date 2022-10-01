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В Тюменской области с начала года трудоустроились 33 тыс. 140 человек

Общество, 11:34 10 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 тыс. 140 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2022 года. Всего за помощью в поиске подходящей работы в службы занятости обратилось 47 тыс. 882 жителя, 1 тыс. 865 из них направили на профессиональное обучение, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В настоящее время количество вакансий в регионе превышает 25 тысяч. По-прежнему сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 4,3 тыс. вакансий.

Также востребованы рабочие профессии. В их числе – водитель автомобиля, бетонщик, машинист экскаватора, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, плотник, арматурщик, монтажник технологических трубопроводов и другие.

В сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах и сфере образования заявлено 9,8 тыс. вакансий. В частности, требуются учителя-предметники, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, обработчик птицы, оператор птицефабрик и механизированных ферм, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, инструктор по вождению автомобиля, электрик.

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# вакансии , занятость населения , трудоустройство

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