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В Тюменской области молочный комплекс "Дамате" заготовил более 151 тыс. тонн кормов

Экономика, 13:13 11 октября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 151 тыс. тонн кормов заготовил на предстоящую зиму крупнейший в Сибири молочный комплекс группы компаний "Дамате" в Голышманово, рассчитанный на содержание шести тысяч голов дойного стада. Основная цель - создать для поголовья резерв кормов на весь календарный год до появления нового урожая 2023 года.

На сегодняшний день, сообщает областной департамент АПК, зерновые и кормовые культуры убраны на площади почти 15 тыс. га. Завершается уборка ячменя и пшеницы.

Сезонные работы проходят в Голышмановском районе и селе Червишево. В Голышманово собрано и заложено на хранение 4 тыс. тонн ячменя, что составило 143 % от плана. Средняя урожайность по ячменю - 4,5 тонны с гектара.

По Червишево урожайность по пшенице и ячменю на 20 % выше плановых показателей и в среднем составляет 3,7 тонны с гектара. Сельскохозяйственные культуры убраны с площади более 1,5 тыс. гектар. Заложено на хранение 3,5 тыс. тонн ячменя и 2,3 тыс. тонн пшеницы.

Растениеводы комплекса заготовили 24,8 тыс. тонн сенажа однолетних и 31,4 тыс. тонн многолетних трав. Заготовлено сена однолетних и многолетних трав почти 300 %, заготовлено 80 тыс. тонн силоса кукурузы, что составляет 93 % от плана.

По итогам уборочной кампании специалисты рассчитывают выполнить план по заготовке силоса на уровне не менее 115 %. Урожайность по кормовым культурам превышает плановые показатели: кукуруза - 110 %, однолетние травы - 140 %, люцерна - 200 %. Плановые показатели по урожайности оцениваются как средние за последние три года.

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# АПК , уборочная кампания

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