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Общественные территории Тюменской области поборются за премию "Парки России"

Общество, 18:04 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общественные территории Тюменской области претендуют на победу во II Всероссийской премии "Парки России". Участниками конкурса могут стать парки Тюмени и Ишима, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В 2024 г. лауреатом I Всероссийской парковой премии "Парки России" стал Центральный парк Заводоуковска.

Заявки от парковых учреждений и компаний-производителей оборудования, материалов и техники для парковых территорий принимают до 31 марта на сайте премии ПаркиРоссии.рус. Всего предусмотрена 31 номинация, включая 17 номинаций в категории "Парк года".

Основные цели премии – популяризовать национальный проект "Инфраструктура для жизни" и федеральную программу "Формирование комфортной городской среды".

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , парки

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