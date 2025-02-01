Общественные территории Тюменской области поборются за премию "Парки России"
Общественные территории Тюменской области претендуют на победу во II Всероссийской премии "Парки России". Участниками конкурса могут стать парки Тюмени и Ишима, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
В 2024 г. лауреатом I Всероссийской парковой премии "Парки России" стал Центральный парк Заводоуковска.
Заявки от парковых учреждений и компаний-производителей оборудования, материалов и техники для парковых территорий принимают до 31 марта на сайте премии ПаркиРоссии.рус. Всего предусмотрена 31 номинация, включая 17 номинаций в категории "Парк года".
Основные цели премии – популяризовать национальный проект "Инфраструктура для жизни" и федеральную программу "Формирование комфортной городской среды".