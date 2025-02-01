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В Тюменской области люди с инвалидностью работают в строительстве, АПК и торговле

Экономика, 16:36 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 936 человек с инвалидностью обратились за помощью в поиске работы в службу занятости Тюменской области в 2024 году. Из них 76% были успешно трудоустроены. Они работают в образовании, здравоохранении, социальной сфере, торговле, строительстве, сельском хозяйстве и в IT, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Для обеспечения занятости людей с инвалидностью, в регионе действуют следующие программы: временное трудоустройство; общественные работы с оплатой; помощь в самозанятости; трудоустройство подростков с инвалидностью после учебы; профессиональное обучение и повышение квалификации; трудоустройство на квотированные рабочие места.

Ежегодная квота на трудоустройство инвалидов, в частности на предприятиях с штатной численностью от 35 до 100 сотрудников, в Тюменской области составляет 3% рабочих мест для инвалидов.

Служба занятости стимулирует работодателей создавать дополнительные рабочие места для людей с инвалидностью: предприятиям возмещают затраты на оплату труда инвалидов в течение первых двух месяцев работы.

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# занятость , инвалиды , трудоустройство

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