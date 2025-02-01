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Тюменский предприниматель неверно заполнил декларацию на две тонны зерна

Экономика, 15:41 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИП Брандт А. А. из Упоровского района неверно заполнил декларацию на две тонны зерна. Предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Пять фактов недостоверного декларирования партий пшеницы и гороха общим весом более 6 тыс. тонн зафиксировали сотрудники ведомства с 1 по 14 февраля.

"Установлены факты неверного указания номеров протоколов испытаний, на основании которых приняты декларации. В самих протоколах испытаний зачастую отсутствуют исследования на показатели, установленные требованиями ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", а также исследования на альфа-, бета-, гамма- изомеры по отдельности и предельно допустимые уровни вредных примесей, установленных для зерна, предназначенного для кормовых целей", - пояснили специалисты.

Таким образом, качество и безопасность продукции не подтверждены.

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# зерно , Россельхознадзор

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