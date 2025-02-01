Тюменский предприниматель неверно заполнил декларацию на две тонны зерна
ИП Брандт А. А. из Упоровского района неверно заполнил декларацию на две тонны зерна. Предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Пять фактов недостоверного декларирования партий пшеницы и гороха общим весом более 6 тыс. тонн зафиксировали сотрудники ведомства с 1 по 14 февраля.
"Установлены факты неверного указания номеров протоколов испытаний, на основании которых приняты декларации. В самих протоколах испытаний зачастую отсутствуют исследования на показатели, установленные требованиями ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", а также исследования на альфа-, бета-, гамма- изомеры по отдельности и предельно допустимые уровни вредных примесей, установленных для зерна, предназначенного для кормовых целей", - пояснили специалисты.
Таким образом, качество и безопасность продукции не подтверждены.