Тюменский предприниматель неверно заполнил декларацию на две тонны зерна

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИП Брандт А. А. из Упоровского района неверно заполнил декларацию на две тонны зерна. Предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Пять фактов недостоверного декларирования партий пшеницы и гороха общим весом более 6 тыс. тонн зафиксировали сотрудники ведомства с 1 по 14 февраля.

"Установлены факты неверного указания номеров протоколов испытаний, на основании которых приняты декларации. В самих протоколах испытаний зачастую отсутствуют исследования на показатели, установленные требованиями ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", а также исследования на альфа-, бета-, гамма- изомеры по отдельности и предельно допустимые уровни вредных примесей, установленных для зерна, предназначенного для кормовых целей", - пояснили специалисты.

Таким образом, качество и безопасность продукции не подтверждены.