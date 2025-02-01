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Инициированный в Тюмени термальный конгресс планируют сделать ежегодным

Общество, 16:47 18 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Термальный конгресс, который открыли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 18 февраля, планируют сделать ежегодным.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-подходе после пленарной сессии "Трансформация турпродукта — фокус на долголетие".

"Для нас история термализма является важной на протяжении нескольких десятков лет. Приоритетной в рамках инвестиционной стратегии региона она стала в 2020 году. Тогда мы начали активно продвигать это направление. Мы всегда работаем с экспертами, экспертиза очень важна. С учетом того, на какой уровень выходит оздоровление, вокруг термального ядра формируется большое количество смежных продуктов. Благодаря тому, что в одном месте собрались эксперты со всей страны, есть возможность обменяться новыми подходами и технологиями", — поделился Андрей Пантелеев.

Он убежден, что площадка термального конгресса покажет свою эффективность. Уже в первый день участники сформировали немало предложений в адрес Министерства экономического развития РФ, которое наделено функциями по развитию туристической отрасли. По итогам конгресса все будет зафиксировано и передано.

"Уверен, что будут изменения как с точки зрения законодательства, так с точки зрения работы бизнеса и взаимодействия регионов между собой. Термальный конгресс - одна из основных веток развития нашего туризма. Работать вместе с главными экспертами, командами, которые на различных уровнях занимаются в стране этим направлением, намного перспективнее, правильней. Конечно, будем проводить термальный конгресс, но никогда не откажемся, если кто-то пригласит нас в другой регион с этим событием", — дополнил он.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что термальный конгресс исключает конкуренцию между игроками туризма. По его словам, когда речь идет о развитии того или иного направления в масштабах страны, делать это в одиночку крайне сложно. Объединяясь в единое сообщество, регионы помогут друг другу в будущем с тем, чтобы инвестпроекты, реализуемые на той или иной территории, быстрее окупались.

В рамках форума эксперты презентуют свои наработки и подходы в создании курортов нового формата. На пленарной сессии "Трансформация турпродукта - фокус на долголетие" участникам предложили заглянуть в будущее, подумать над тем, как сделать так, чтобы будущее соответствовало тому портрету туриста, которого бы хотелось видеть.

Отметим, термальный конгресс проходит в Тюмени 18 и 19 февраля. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров. Событие собрало более 200 участников туристической отрасли из разных регионов России.

Инна Пахомова

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# Андрей Пантелеев , оздоровление , туризм

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