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75-летний мужчина погиб в ДТП в Ишимском районе

Происшествия, 14:00 30 марта 2025

Смертельное ДТП произошло на 578-м километре автодороги Челябинск —Новосибирск в Ишимском районе 30 марта. Там столкнулись большегруз DAF и Hyundai.

"В результате аварии 75-летний водитель легкового автомобиля погиб, 76-летняя пассажирка доставлена в больницу. 41-летний водитель большегруза не пострадал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, выезжая на федеральную трассу со стороны д. Малоудалово, не предоставил преимущество в движении большегрузу, двигавшемуся по федеральной автодороге со стороны Омска в направлении Кургана.

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