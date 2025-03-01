75-летний мужчина погиб в ДТП в Ишимском районе
Смертельное ДТП произошло на 578-м километре автодороги Челябинск —Новосибирск в Ишимском районе 30 марта. Там столкнулись большегруз DAF и Hyundai.
"В результате аварии 75-летний водитель легкового автомобиля погиб, 76-летняя пассажирка доставлена в больницу. 41-летний водитель большегруза не пострадал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, выезжая на федеральную трассу со стороны д. Малоудалово, не предоставил преимущество в движении большегрузу, двигавшемуся по федеральной автодороге со стороны Омска в направлении Кургана.